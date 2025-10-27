Hakkari'de Öğretmen Kaptan: Hakkı Hakan Özhan Zapspor'u Sırtlıyor

Hem sınıfta hem sahada liderlik ediyor

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de beden eğitimi öğretmeni 36 yaşındaki Hakkı Hakan Özhan, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Zapspor takımının kaptanlık pazubendini takarak hem öğrencilerini geleceğe hazırlıyor hem de formasını giydiği takımın başarısı için ter döküyor.

Çocukluğundan beri futbola ilgisi olan Özhan, 11. sınıftayken o dönem 1. Lig'de mücadele eden Türk Telekom'un altyapısına seçildi. Burada geçirdiği bir yılın ardından 2. Lig'deki Adana Demirspor'a transfer olarak profesyonelliğe adım attı.

Kiralık olarak forma giydiği takımlarda oynarken eğitimini de sürdüren Özhan, 2014'te Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite sonrası BAL ve 3. Lig'de farklı takımlarda görev yaptıktan sonra 2022'de Hakkari'ye atandı.

Kazım Karabekir Ortaokulu'nda görev yapan ve bir çocuk babası olan Özhan, 3 yıl önce Zapspor ile anlaştı. Gösterdiği performansla kaptanlığa yükselen Özhan, aynı zamanda öğrencilerine verdiği önemle dikkat çekiyor.

Özhan, AA muhabirine çocukluk tutkusu olan futbolu ve kulübe katılma isteğini şöyle anlattı:

"Yaklaşık 3 yıldır Zapspor'un formasını giyiyorum. Hakkari'de futbol çok seviliyor. İlk senemde ligi 5. bitirdik. Geçen sene de play-off'ta elendik. Bu sene takım şampiyonluk hedefiyle kuruldu. Takımın başarılı bir geçmişi var. Halk takımı çok benimsiyor. Geçen sene son haftaya kadar liderdik. Şampiyonluğu çok istiyorduk ama olmadı. Bu sene hedefimiz yine şampiyonluk."

Öğretmenlik ve futbolu birlikte yürüttüğünü anlatan Özhan, sabah okul mesaisinin ardından antrenmanlara başladığını belirtti: "Okulda sabah mesaimiz başlıyor. Tam gün mesai sonrası antrenmanlar başlıyor. Hayatımdan memnunum. Keyif alıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum."

Futbol kariyerine ilişkin bilgileri de aktaran Özhan, şunları söyledi: "2004'te amatör olarak futbol oynamaya başladım. 2008'de Adana Demirspor'da profesyonel oldum. Sonrasında 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig derken 250'ye yakın maç oynadım. Çeşitli kulüplerde şampiyonluk yaşadım."

Hakkari'nin spor potansiyeline vurgu yapan Özhan, gençlere destek olmayı sürdürdüğünü belirterek taraftarlara da seslendi: "Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Onları arkamızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Taraftarımıza söz veriyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar bırakmayacağız."

