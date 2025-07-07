Hakkari'de Şehit Askerler İçin Duygusal Tören

Hakkari, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları yer aldı.

Şehitlerin Naaşları Memleketlerine Uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşları, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Tören, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Burada, şehitler Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, İstikam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuşlar Enver Yaman ve Kani Obi ile Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, tören alanına getirildi.

Saygı Duruşu ve Dua

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Ardından dua edilerek, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehitlerin cenazeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konularak memleketlerine uğurlandı.

Törene Katılım Yoğundu

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polisler ve askerler gibi çok sayıda konuk katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 asker, öğle saatlerinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.