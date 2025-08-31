DOLAR
Hakkari'de Trafik Kazasında Aynı Aileden 5 Kişi Toprağa Verildi

Hakkari'de tır ile pikabın çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri Akocak köyünde gözyaşları arasında defnedildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:21
Dikilitaş mevkisinde tır ile pikabın çarpışması can aldı

Hakkari-Van kara yolunun Dikilitaş mevkisinde meydana gelen kazada, İran plakalı tır ile 65 NK 428 plakalı pikabın çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin Hasan, eşi Namide, çocukları Nisanur ve Hatice ile kardeşi Adem Sultanoğlu olduğu bildirildi. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne götürülerek kılınan namazın ardından gözyaşları içinde köy mezarlığında yan yana defnedildi. Tören sırasında büyük üzüntü ve taziye atmosferi hakim oldu.

Cenaze törenine hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Soruşturma kapsamında, kazada ilk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişi ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hakkari'de tır ile pikabın çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri defnedildi.

