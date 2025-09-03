DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma operasyonunda 61 kilogram esrar, 630 kök Hint keneviri ve silahlar ele geçirildi; 1 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:59
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova'da düzenlenen operasyonda önemli miktarda ele geçirme gerçekleştirildi.

Operasyon detayları

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, 3 şüphelinin yasa dışı ekim yaparak elde ettikleri uyuşturucuyu, kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgiye ulaşıldı. Bu bilgi üzerine adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelilerin ikametlerinde ve kenevir ekimi yapılan alanlarda arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Aramada 630 kök Hint keneviri ve 61 kilogram esrar ile birlikte ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, demir orak ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kalan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor