Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova'da düzenlenen operasyonda önemli miktarda ele geçirme gerçekleştirildi.

Operasyon detayları

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, 3 şüphelinin yasa dışı ekim yaparak elde ettikleri uyuşturucuyu, kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgiye ulaşıldı. Bu bilgi üzerine adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelilerin ikametlerinde ve kenevir ekimi yapılan alanlarda arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Aramada 630 kök Hint keneviri ve 61 kilogram esrar ile birlikte ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, demir orak ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kalan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, soruşturma devam ediyor.