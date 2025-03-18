Halep Uluslararası Havalimanı Yeniden Hizmete Açıldı

Halep Uluslararası Havalimanı Yeniden Hizmette

Halep Uluslararası Havalimanı, 3 aylık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açıldı. Açılış törenine Halep Valisi, Havayolları Müdürü ve şehrin önde gelen isimleri katıldı.

Bakım Çalışmaları ve Nedenleri

Havalimanı, daha önce devrik rejim unsurları ve PKK/YPG terör örgütü tarafından ciddi şekilde tahrip edilmişti. Sivil Havacılık Genel Kurumu'nun yoğun çabaları sonucunda, havalimanı gerekli onarımları tamamladı.

İlk Uçuş ve Tören

Şam Uluslararası Havalimanı'ndan gelen uçak, törenle karşılanarak Halep'ten Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu önemli gelişme, bölgedeki ulaşım ağının yeniden canlanmasını sağlıyor.

Halep Uluslararası Havalimanı, 3 aylık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açıldı. Açılış törenine Halep Valisi, Havayolları Müdürü ve Halep'in önde gelen isimleri katıldı.

Halep Uluslararası Havalimanı, 3 aylık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açıldı. Açılış törenine Halep Valisi, Havayolları Müdürü ve Halep'in önde gelen isimleri katıldı.