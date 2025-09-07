DOLAR
Hamaney'den Hükümete Çağrı: Halkın Geçimi ve Piyasa Disiplini

Ayetullah Ali Hamaney, hükümetten halkın geçim sorunu için daha ciddi piyasa tedbirleri ve petrol üretiminin artırılmasını istedi; İsrail'e karşı izolasyon çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:28
Hamaney'den hükümete geçim ve piyasa uyarısı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin en önemli sorunlarından birinin halkın geçim meselesi olduğunu vurgulayarak hükümetten daha sert ekonomik önlemler alınmasını istedi. Konuşma, resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve hükümet yetkilileriyle yapılan toplantıda gerçekleşti.

Geçim sorunu ve piyasa disiplini

Hamaney, piyasa disiplini konusunda daha ciddi adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Piyasayı öyle yönetin ki, insanlar piyasanın terk edildiğini ve fiyatların farklı olduğunu hissetmesin çünkü bu his insanların moralini bozuyor." değerlendirmesinde bulundu. Sorunların çözümünde dış gelişmelerin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Ulusal birlik ve motivasyon

Ulusal birliğin korunmasının önemine dikkat çeken Hamaney, "söz ve eylemde oluşturulup güçlendirilmesi gereken ulusun ruhu, motivasyonu, birliği ve umudu"nu zayıflatacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Düşmanın dayattığı koşullara karşı motivasyon, kararlılık, umut ve çalışma ruhuyla yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Petrol üretimi ve ihracat

Hamaney, petrol üretiminin artırılması ve endüstrideki eski yöntem ile ekipmanların yenilenmesi talimatını verdi. Ayrıca, petrol müşterilerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması gerektiğini belirtti ve ihracatta daha fazla hareketlilik çağrısı yaptı.

İsrail'e karşı uluslararası çağrı

Gazze'deki gelişmelerle ilgili olarak Hamaney, İsrail'in suçlarını kınayarak, bu rejimin protesto eden ülkeler ve özellikle İslam ülkeleri tarafından ticari ve siyasi ilişkilerini tamamen kesip izole edilmesi gerektiğini söyledi. İsrail'i "dünyanın en çok nefret edilen ve tecrit edilen rejimi" olarak nitelendirdi.

Hükümetin açıklamaları ve enerji krizi

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan toplantıda enerji krizini çözme çabalarından söz etti ancak sorunun henüz giderilmediğini belirterek, "Elektrik kesintileri için halktan özür dilemeliyiz." dedi. Pezeşkiyan, ulusal birliğin korunmasının hükümetin öncelikleri arasında olduğunu ve son çatışmada halkın desteğinin düşmanı umutsuzluğa sürüklediğini ifade etti.

Bölgesel işbirlikleri

Pezeşkiyan ayrıca, Türkiye, Rusya, Çin, Irak ve bazı Avrasya ülkeleriyle varılan önemli mutabakatlara dikkat çekti; bu anlaşmaların hem İran hem muhatap ülkeler tarafından hayata geçirilmesine kararlı olunduğunu söyledi. Hamaney, Pezeşkiyan'ın geçen hafta yaptığı Çin ziyaretinin "ekonomik ve politik alanda önemli zeminler hazırladığını" belirterek övdü.

