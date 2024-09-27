Hamas, Beyrut'a Düzenlenen Hava Saldırısını Kınadı

İsrail'in Beyrut'a Saldırısı

Hamas, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerindeki hava saldırısını şiddetle kınadı.

Açıklama ve Tepkiler

Hamas, bu konuda yaptığı açıklamada, saldırıların özellikle Beyrut'un güney banliyölerindeki konutları hedef aldığını vurguladı. Telegram üzerinden yapılan paylaşımda, saldırıların Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını iddia etti.

Lübnan Halkıyla Dayanışma

Açıklamada, İsrail'in Lübnan halkına karşı yürüttüğü saldırılarının, Arap ve İslam ülkelerinin toplumlarının harekete geçmesini gerektirdiği belirtildi. Hamas, Lübnan halkı, Hizbullah üyeleri ve ülke içindeki İslami direniş ile tam bir dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Sonuçlar ve Kayıplar

Bugünkü hava saldırıları sonucunda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştır. Hamas, saldırılara karşı direnişi ve Lübnan'a destek gösteren fedakarlıkları takdirle karşıladı.