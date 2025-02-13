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Hamas, Esir Takası Anlaşmasını Uygulayacak

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in engellerini kaldırma sözü üzerine esir takası anlaşmasını sürdüreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:40
Hamas, Esir Takası Anlaşmasını Uygulayacak

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in anlaşmayla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu. Bu açıklama, gerilimli süreçte önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Hamas yetkilileri, yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, sürecin ilerlemesi için uluslararası desteğin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Arabulucuların çabaları sayesinde, taraflar arasında sağlıklı bir diyalogun kurulmasının mümkün olduğunu ifade ettiler.

Bu durum, hem Hamas için hem de esirlerin aileleri için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Anlaşmanın başarısıyla, bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına önemli bir adım atılmış olacak.

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