Hamas: Gazze'de Ateşkes ve Esir Değişimi Anlaşması Son Aşamada

Hamas, Ateşkes ve Esir Değişimi Anlaşmasında Son Durumu Duyurdu

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerde, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşması son aşamalarına ulaştı" ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca, anlaşmanın tamamlanana kadar Filistinli grupların liderleriyle görüşmelere devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

Doha'daki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye dair Filistinli grupların liderleriyle "bir dizi görüşme ve istişare" gerçekleştirildiği aktarıldı. Filistinli liderlerin, bir sonraki aşama için gerekli ulusal hazırlıkların yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettikleri belirtildi.

Liderlerin, bu müzakere turunun "açık ve kapsamlı bir anlaşma" ile sonuçlanacağı yönündeki umutlarını dile getirdiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında yürütülen dolaylı müzakereler, Katar, Mısır ve ABD aracılığıyla esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşma şekillendirmek için yoğun bir şekilde sürdürüldüğü ifade ediliyor.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'deki görüşmelere katılmak üzere Doha'ya gönderme kararı aldı. Heyette, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar da yer aldı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının %90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Ayrıca, İsmini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar, ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtti.