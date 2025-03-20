Hamas: Gazze Yeniden İnsani Felaketle Karşı Karşıya

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze Şeridi'nin yeniden İsrail'in acımasız katliamına maruz kaldığını belirtti. Rişk, 18 Mart'ta başlayan saldırıların durmaksızın devam ettiğini ifade etti.

Yazılı bir açıklama yapan Rişk, "Evler, çadırlar, sığınma merkezleri hedef alınıyor; çocuk, yaşlı, kadın ayırt edilmeden bir kıyım yaşanıyor" dedi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetini etnik temizlik ve kasıtlı aç bırakma politikaları yürütmekle suçladı.

Rişk, "16 aydır kesintisiz devam eden katliamlar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması utanç verici bir suç ortaklığıdır" şeklinde konuşarak, dünya kamuoyuna Gazze’nin yalnız bırakılmaması ve saldırıların durdurulması için acil siyasi baskı yapılması çağrısında bulundu.

Rişk son olarak, "Gazze teslim olmayacak, halkımız boyun eğmeyecek ve direniş, işgal sona erene kadar devam edecek" ifadesini kullanarak kararlılığını vurguladı.

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozmaları sonrasında, son 24 saatte Gazze'de 85 kişinin öldüğü ve 133 kişinin yaralandığı bildirildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 617'ye, yaralı sayısı ise 112 bin 950'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.