Hamas: IPC'nin 15 Ağustos 2025 Gazze Kıtlık Raporu 'İşgalin Kara Lekesi'

Hamas, BM destekli raporları 'suç belgesi' olarak nitelendirdi

Hamas, BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarının Gazze'deki kıtlığı tüm bölgeye yayılan bir gerçek olarak belgelediğini açıkladı.

Açıklamada IPC raporunun, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrinde kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi, felaket) makul kanıtlarla doğrulandığı tespitine dayanarak, "İsrail’in iki milyondan fazla kişiyi abluka altında açlığa mahkum ettiğinin kanıtı olduğunu" belirttiği vurgulandı.

Hamas, yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu rapor, İsrail’in sivillere karşı açlığı bir savaş ve soykırım aracı olarak kullandığını, uluslararası hukuk ve tüm insani normları ihlal ettiğini gözler önüne sermektedir. BM’nin raporunun, aylarca süren uyarılar ve acılardan sonra gelmesi gecikmiş bir adımdır. Bugün, Filistin halkının yaşadığı insani felaket dünya çapında belgelenmiş oldu."

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma çağrı yapılarak BM Güvenlik Konseyinin derhal harekete geçmesi, savaşın durdurulması ve Gazze’ye gıda, ilaç, su ve yakıt girişinin kesintisiz sağlanması gerektiği talep edildi. Hamas, İsrail’in "aç bırakmayı silah olarak kullanması" nedeniyle yargılanmasını isteyerek, insani yardım girişinin garanti altına alınması için uluslararası baskı çağrısında bulundu.

Hamas açıklamasında, işgalin kıtlığı reddeden söylemlerinin kadın ve çocuklara yönelik açlık yoluyla işlenen cinayetleri gizleme girişimi olduğu, bunun uluslararası hukuka meydan okuma anlamına geldiği ve kıtlığın "işgalin ve destekçilerinin alnında kara bir leke" olduğu kaydedildi.

IPC raporunun tespitiyle paralel olarak, DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn da Gazze için "Bu, insan yapımı bir kriz ve tersine çevrilmeli. Harekete geçme zamanı şimdi, gecikmeden ve bahanelere başvurmadan." değerlendirmesinde bulunmuştu.