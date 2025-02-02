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Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarına Karşı Birlik Çağrısı

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına yanıt olarak ulusal dayanışma çağrısında bulundu. Direnişin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 01:01
Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarına Karşı Birlik Çağrısı

Hamas'tan Birlik Çağrısı

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi artırdığı dönemlerde ulusal çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Tanıklık Edilen Saldırılar

Hamas, Batı Şeria'daki vahşi saldırganlığın püskürtülmesi için daha fazla birlik ve kaynaşma gerektiğini vurguladı. Ayrıca, işgal güçlerine ve yerleşimcilere karşı direniş eylemlerinin yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Cenin'in güneyindeki Kabatiye kasabasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi. Hamas, “Batı Şeria'da direniş durmayacak. İşgal güçlerinin, Batı Şeria'da ilhak ve tehcir girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Sonuçlar ve Kayıplar

İsrail ordusuna ait iki insansız hava aracının (İHA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti. Son yaşanan olaylarla birlikte, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda son 12 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, onlarca kişi de yaralar aldı.

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