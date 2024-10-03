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Hamas, İsrail'in Saldırılarına Karşı 'Öfke Cuması' Eylemlerine Katılma Çağrısı Yaptı

Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için 'Öfke Cuması' eylemlerine herkesin katılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 03:34
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 03:34
Hamas, İsrail'in Saldırılarına Karşı 'Öfke Cuması' Eylemlerine Katılma Çağrısı Yaptı

Hamas'tan Dünyaya Çağrı

Hamas ve Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya isimli grup, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etmek amacıyla yarın gerçekleştirilecek olan "Öfke Cuması" eylemlerine katılım çağrısında bulundu.

Protestolar İçin Seferberlik

Yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının tüm bireylerini ve özgürlük yanlısı insanları, 'Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması' için seferber olmaya ve bu eylemlere katılmaya davet ediyoruz. Yaşananlara karşı sesimizi yükseltmek, her özgür bireyin sorumluluğudur," ifadesi yer aldı.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

Açıklamada, bu çağrının, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik sürdürdüğü neredeyse bir yıl süren soykırım savaşının, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının ve Lübnan'a karşı artan baskılarının gölgesinde yapıldığı vurgulandı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Dünya genelindeki özgür halkların ve Filistin davasına destek verenlerin, etkinliklerini sürdürmeleri ve "Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması" gösterilerine katılmaları gerektiği belirtilerek, İsrail hükümetinin eylemlerinin kınanması ve ülkelerden, İsrail ile olan ilişkilerini sonlandırmaları yönünde baskı yapılması talep edildi.

Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin Eylemler

Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya grubunun sosyal medya hesaplarında da yarınki gösterilere geniş katılım çağrısı yapıldığı ifade edildi. Bu eylemlerin, Filistin ve Lübnan'da kaybedilenlerin anısına gerçekleştirileceği vurgulandı.

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