Hamas: İsrail Taahhütlerini İhlal Etti, Gazze'de Ateşkes İçin Güvenceler İstiyoruz

Müzakerelerde öne çıkan talepler ve iddialar

Hamas heyeti başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail ile sürdürülen müzakerelerde Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması yönündeki önceki taahhütleri yerine getirmediğini belirterek, saldırıların kesin şekilde durması için gerçek manada güvenceler talep ettiklerini açıkladı.

Hayye, Şarm eş-Şeyh'te Gazze'de ateşkes sağlanması çerçevesinde yapılan görüşmelere başkanlık ettiğini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini Kahire el-İhbariyye televizyonuna verdiği demeçte aktardı.

Heyet başkanı, 'saldırıların sonlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Trump'ın planına göre hakkında konuşulan Filistinli esirlerin karşılığında İsrailli canlı ve cansız tüm esirlerin serbest bırakılması için sorumluluk sahibi ve olumlu bir tutumla hazır olduklarını' vurguladı.

Buna karşın Hayye, İsrail'in Hamas'ın Trump'ın planı konusunda mutabık kaldıklarını duyurdukları tarihten bu yana, özellikle Gazze'nin kuzeyinde öldürmeye ve yardımları engellemeye devam ettiğini iddia etti. Hayye, Tel Aviv'in daha önce yapılmış olan ilk anlaşmayı (Kasım 2023) bozduğunu ve bu yıl yürütülen müzakereler sırasında yeniden saldırılara başladığını belirtti.

Hayye ayrıca, 'İsrail'in tarih boyunca verdiği sözlere bağlı kalmadığını', 'işgali tecrübe ettiklerini ve ona bir an bile itimat etmediklerini' kaydetti ve uluslararası toplumdan, ABD Başkanı Donald Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden gerçek teminatlar talep ettiklerini söyledi.

Hamas heyeti başkanı, Filistin halkının iki yıldır devam eden saldırılar boyunca yaşadığı kaygı, acı ve üzüntüyü taşıdıklarını ifade ederek, Hamas'ın müzakereleri sorumluluk sahibi ve ciddiyetle yürüttüğünü belirtti. Hayye, örgütün Filistin halkının istikrar, hürriyet, devlet kurma ve kendi kaderini tayin etme hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Hayye, saldırıların sonsuza dek son bulmasını ve Filistin halkının bölgedeki diğer halklar gibi istikrarlı bir hayat sürmesini istediklerini vurguladı.

Müzakerelerin arka planı

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiklerini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığını duyurmuştu. Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştığı, müzakerelerin ise 6 Ekim'de Şarm eş-Şeyh'te başladığı bildirilmişti.