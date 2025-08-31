DOLAR
Hamas, Kassam Tugayları'nın Öldürülen Lider Fotoğraflarını İlk Kez Yayınladı

Hamas’ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen liderlerin fotoğraf ve video görüntülerini ilk kez Telegram'da yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:00
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde süren İsrail’in soykırımının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden liderlerine ait fotoğraf ve video görüntülerini ilk kez paylaştı.

Yayımlanan materyaller ve açıklama

Tugayların Telegram kanalından yapılan paylaşımda, 'Şehit liderlerin ilk kez yayımlanan fotoğrafları' başlığıyla hem bireysel portreler hem de toplantı kareleri yer aldı.

Yayımlanan görüntüler arasında eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, halefi Yahya Sinvar, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed ed-Dayf, yardımcısı Mervan İsa ve Gazze Tugay Komutanı Basim İsa bulunuyor.

Ayrıca Tugay komutanı Muhammed Sinvar, Han Yunus Tugayı komutanı Rafi Selame Ebu Muhammed ve lider Raid Sabit Ebu Muhammed ile ilgili fotoğraflar da paylaşıldı.

Böylece Hamas, İsrail için 20 yıldır bir sır olan Muhammed ed-Dayf'ın fotoğraflarını da ilk kez yayımlamış oldu. Hamas, Dayf'ın 30 Ocak'ta İsrail'in düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Zamanlama ve tepkiler

Görüntülerin yayınlanması, İsrail devlet televizyonu KAN'ın dün akşam İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldığını bildirmesinin ardından geldi.

İsrail ordusu yalnızca hedefin 'Gazze kentindeki merkezi bir Hamas liderini' kapsadığını duyururken, Hamas saldırının sonuçları konusunda açıklama yapmadı.

Video klip ve içerik

Kassam Tugayları ayrıca askeri koronun seslendirdiği 'Şehitlerin Efendisi' başlıklı 2,5 dakikalık bir video klip de paylaştı. Klipte yayımlanan fotoğraf ve görüntülerin yanı sıra ' Topraklarımızdasınız ' sözüyle başlayan bir marş yer aldı.

Videoda ayrıca Gazze'den İsrail'e yönelik ağır silahlarla yapılan Kassam top atışları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinli kalabalıklar ve 7 Ekim 2023'te düzenlenen 'Aksa Tufanı' Harekatı'ndan sahneler yer aldı.

Sahadaki durum

İsrail'in saldırıları sürerken, Kassam Tugayları neredeyse her gün operasyonlarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü, yaralandığını ve askeri araçların imha edildiğini duyuruyor; bu operasyonların bazı görüntülerini de yayımlamaya devam ediyor.

