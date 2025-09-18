Hamas: Kral Hüseyin Sınır Kapısı Saldırısı İsrail'in Suçlarına Yanıt

Hamas'tan Kral Hüseyin Sınır Kapısı saldırısına ilişkin açıklama

Hareket, saldırıyı İsrail'in uygulamalarına tepki olarak nitelendirdi

Hamas, Kral Hüseyin Sınır Kapısı yakınında düzenlenen ve 2 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı, İsrail'in işlediği suçlara yanıt olarak değerlendirdi.

Açıklamada, saldırının Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve Batı Şeria'daki ilhak ve toprak gaspı politikalarının yanı sıra Arap ülkelerini hedef alan saldırılarına karşı bir mesaj olduğu belirtildi.

Hamas, 'Filistin ve Arap coğrafyasındaki faşist işgalci İsrail'in suçlarına karşı direniş çemberi genişleyecektir' ifadesini kullanarak saldırıyı memnuniyetle karşıladığını ve eylemi Filistin halkının ve Arap ülkelerinin İsrail'e karşı duyduğu 'büyük öfkenin ifadesi' olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, halkların kararlılığının her türlü 'savaş aletinden' daha güçlü olduğu vurgulanarak İsrail'in Filistin halkını Arap ve İslam dünyasından tecrit etme girişimlerinin başarısız olacağı ileri sürüldü.

Hamas, İsrail saldırılarının yalnızca daha fazla direnişe yol açacağını belirterek Filistin halkının kendini savunma, topraklarında kalma, kendi kaderini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkına bağlı kalacağını ifade etti.

İsrail tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında silahlı bir saldırı olduğu bildirildi. Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü açıkladı.

İsrail basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Ürdün tarafından geldiği ve çatışmada öldüğü yönünde haberler geçtiğini yazdı.