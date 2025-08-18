Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Ateşkes Önerisini Kabul Etti: 60 Günlük Plan ve Esir Takası

Hamas, Mısır ve Katar'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etti

Mısır kaynakları, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından Gazze'de sunulan ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Bilgi, Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklardan alındı.

Önerinin kapsamı ve süresi

Kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkes öngördüğünü ve bunun yanı sıra savaşı sonlandıracak bir kapsamlı anlaşma sürecini başlatmayı hedeflediğini aktardı. Haberde, önerinin "ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze'de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşmayla ilgili konuların ele alınmasını" içerdiği belirtildi.

İnsani erişim ve güvenlik düzenlemeleri

Öneride ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca ulaşabilmesi için sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması yer alıyor. Kaynaklar, bunun insani yardım koridorlarının açılmasını ve yardımların daha düzenli ulaştırılmasını sağlamayı amaçladığını bildirdi.

Esir takası detayları

Haberde yer alan bilgilere göre, öneri Gazze'de 60 gün boyunca askeri operasyonların durdurulmasını öngörüyor. Bu süre içinde, Gazze'deki İsrailli rehinelerin yarısına karşılık bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılacağı ifade edildi. Açıklamada verilen sayısal örnek şöyle: İsrailli 10 rehine ile birlikte, ölen 36 rehinenin yarısına tekabül eden 18 cenazenin teslim edilmesi planlanıyor.

Hamas'ın değerlendirmesi ve resmi açıklama yok

Kaynaklar, Hamas'ın bu öneriyi Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını korumanın en iyi seçeneği olarak gördüğünü ve öneriyi Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak değerlendirdiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak Hamas'tan veya arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.