Hamas: Netanyahu'nun Savaş Tehditleri Geçersiz

Hamas: Netanyahu'nun Kişisel Nedenleri Ateşkesi Engelliyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kişisel ve partizanca nedenlerle Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellediğini öne sürdü. Örgüt, Netanyahu’nun savaş tehdidinin de işe yaramayacağına dikkat çekti.

Ateşkes Anlaşmasına Bağlılık Vurgusu

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına ve üzerinde mutabakata varılanları uygulamaya tam bağlılığımızı teyit ediyoruz ve ikinci aşama için müzakerelere derhal başlamaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’in anlaşmayı ihlal etmeye devam etmesinin ve ikinci aşamaya geçmeyi reddetmesinin, oyalama niyetini ortaya koyduğu vurgulandı. Hamas, "Netanyahu, tamamen kişisel ve partizanca nedenlerle anlaşmanın uygulanmasını engelliyor ve umursadığı son şey, tutukluların serbest bırakılması ve ailelerinin duygularıdır." dedi.

Anlaşmanın Zorla Uygulanması Gerekiyor

Hamas, ateşkes anlaşmasının uluslararası arabulucular aracılığıyla sağlandığını hatırlatarak, İsrail’in bu anlaşmayı uygulamaya zorlanması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamada, "İşgal devletinin yükümlülüklerinden kaçarak hesap vermeden Hamas'a baskı yapma girişimlerini reddediyoruz. Şantaj ve savaş tehditleri dili işe yaramayacak; müzakerelerden ve anlaşmaya bağlı kalmaktan başka yol yok." şeklinde ifadeler yer aldı.

İsrail’in Ateşkes İhlali

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı. Ayrıca, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de Gazze’ye elektrik tedarikini derhal kesme kararı verdiklerini duyurdu.

İsrail’in bu ihlali üzerine ateşkes durumu belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunda görüştüğü bildiriliyor.