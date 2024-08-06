Hamas'ta Siyasi Büro Başkanlığına Yahya Sinvar Seçildi

Hamas’ta Yeni Dönem

Hamas hareketi, geçen günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir lider atadı. Suikasta kurban giden İsmail Heniyye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu olan Yahya Sinvar bu önemli görevi üstlendi.

Yahya Sinvar’ın Seçilmesi

Hamas, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şehit lider İsmail Heniyye’nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini" duyurdu. Sinvar, yaptığı açıklamada, bu sorumluluğu üstlenmenin öneminin bilincinde olduğunu belirtti.

Heniyye’nin Suikasta Uğraması

Hamas, 3 Ağustos’ta yaptığı duyuruda, Heniyye’nin ardından yeni liderin belirlenmesi için istişarelere başlandığını kaydetmişti. İsmail Heniyye, 31 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.

Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar, hareketin geleceği üzerinde önemli etkilere sahip olacak kararlar alması bekleniyor.