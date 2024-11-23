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Hamas'tan Sert Açıklama: İsrail'in Hastaneye Saldırıları İnsanlığı Aşağılıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırılarını insanlık ve uluslararası normları aşağılamak olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:29
Hamas'tan Sert Açıklama: İsrail'in Hastaneye Saldırıları İnsanlığı Aşağılıyor

Hamas: İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırıları İnsanlığı Aşağılıyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni hedef almasının, "insanlığı ve uluslararası normları aşağılamak" olduğunu duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatma ve hastaneye yönelik tekrar eden saldırılar eleştirildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde sistematik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Kemal Advan Hastanesi'ne üst üste saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucunda hastanenin jeneratörü hizmet dışı kaldı, 12 sağlık personeli yaralandı ve hastalarla yaralılar paniğe kapıldı," ifadesine yer verildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Tutuklama Emri

Ayrıca, açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine atıfta bulunuldu. Hamas, "Savaş suçlularının yönetimindeki faşist İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde 2 milyon insana yönelik aç bırakma savaşının yanı sıra sivillere karşı soykırım ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam ediyor" şeklinde belirtildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkelerine "İsrail'e karşı caydırıcı önlemler alma" çağrısı yapıldı. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, hastanenin acil servisi ve girişinin hedef alınması sonucu 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Göç Zorlama Planı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği yoğun saldırılar, bölge halkını göç etmeye zorlamak adına gerçekleştirildiği düşünülüyor. 5 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'na yapılan hava saldırılarının ardından, 6 Ekim'de kara saldırıları başlatıldı. Bu süreçte, İsrail ordusu hastaneleri hedef alırken, bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden bölgedeki Filistinlilere boşaltılması gereken yerleri gösteren haritalar paylaştı. Bu haritalar, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliyesine yönelik olduğu öne sürülen "generallerin planıyla" örtüşüyor. Bu plan, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve bölgenin kuşatılması maksadıyla hazırlanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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