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Hamas'tan Smotrich'e Tepki: Gazze'deki Soykırım Çağrısı

Hamas, İsrail'in Maliye Bakanı Smotrich'in Gazze'deki 'soykırımı' Batı Şeria'ya yayma çağrısını kınadı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:33
Hamas'tan Smotrich'e Tepki: Gazze'deki Soykırım Çağrısı

Hamas, Smotrich'in Soykırım Çağrısını Kınadı

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalal Smotrich'in yaptığı açıklamaları eleştirerek, Gazze'deki 'faşist soykırımın' işgal altındaki Batı Şeria'ya genişletilmesine yönelik tehlikeli bir çağrı yaptığına dikkat çekti.

Batı Şeria'nın Harabe Haline Gelmesi İsteniyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi. Bu çağrının, Batı Şeria'yı kontrol altına almak ve halkını tehcir etmek isteyen İsrail'in aşırı sağcı planlarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Uluslararası Kuruluşların Müdahale Çığı

İsrailli yetkililerin bu tür faşist çağrılarına Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumların acilen müdahale etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist savaş suçlularından hesap sorması için harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.

Filistin Halkına Birlik Çağrısı

Açıklamada, Filistin halkının tüm kesimlerine direniş etrafında birleşme çağrısı yapıldı. Tüm bölgelerde çatışmaları tırmandırmak, izlenen vahşi siyasetin bedelini ödetmek ve faşist işgal güçlerinin Filistin topraklarından temizlenmesi gerektiği ifade edildi.

Smotrich'in Provokatif Paylaşımı

Filistin karşıtı görüşleriyle tanınan Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde 3 İsraillinin öldüğü bir silahlı saldırının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesini' istemişti. Smotrich, paylaşımında 'Finduk beldesi, Nablus ve Cenin, Gazze'deki Cibaliya'ya benzemeli' ifadelerini kullanarak, Gazze'deki yıkımın aynısını Batı Şeria'da görmek istediğini kaydetmişti.

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