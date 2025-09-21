Hanin Zuabi Viyana Konferansı Sonrası Gözaltından Serbest Bırakıldı

Eski Knesset üyesi birkaç saatlik sorgunun ardından kısıtlamasız serbest bırakıldı

İsrail polisi tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşma gerekçesiyle evi basılarak gözaltına alınan Filistin asıllı eski milletvekili Hanin Zuabi, birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı.

İsrail Kanal 12'nin haberine göre, "eski milletvekili Zuabi hakkındaki soruşturmanın sona erdiği" ve Zuabi'nin kısıtlayıcı şart olmaksızın serbest bırakıldığı belirtildi.

Haberde, soruşturmanın ileride devam etmesi halinde Zuabi'nin hazır bulunmayı taahhüt ettiği vurgulandı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Zuabi'nin konuşması üzerine yapılan şikayetler nedeniyle kendisinin "terörle ilişkilendirilerek" gözaltına alındığını bildirdi.

Zuabi'nin avukatı Hasan Cebarin, müvekkilinin sabah saatlerinde evini basan 6 polis tarafından gözaltına alındığını, buna karşın böyle bir durumda önce sorgu için davet edilmeleri gerektiğini söyledi.

Cebarin, gözaltının hukuksuz olduğunu belirterek, söz konusu konuşmanın yeni olmadığını ve konuşmanın geçen yıl yapıldığını kaydetti.