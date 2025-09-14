Hankendi'de silahlı saldırı girişimi engellendi: Zanlı gözaltında

Hankendi'de Ermeni kökenli Karen Avanesyan'ın Kalaşnikov ve el bombalarıyla saldırı girişimi polis tarafından engellendi; zanlı yaralandı, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri operasyonla müdahale etti

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Hankendi'de yaşayan Ermeni kökenli Karen Avanesyan (58) kentte düzenlenen bir etkinliğe yaklaşmak isterken durduruldu.

Açıklamada, Avanesyan'ın önceden ormanlık alanda gizlediği Kalaşnikov marka otomatik silahı, dolu 4 şarjörü ve 5 el bombasını alarak etkinliğe yöneldiği belirtildi.

Polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Avanesyan'ın 3 el bombası attığı ve silahla ateş ederek güvenlik güçlerine direndiği kaydedildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu zanlının yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, olayda bir polis memurunun yaralandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Başsavcılık ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

