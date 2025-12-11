DOLAR
Hasköy (Muş) — Mevsim Üstü Sıcaklık Besicileri Sevindirdi

Muş’un Hasköy ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hayvanlarını merada otlatan besicilere saman tasarrufu sağladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:26
Hasköy (Muş) — Mevsim Üstü Sıcaklık Besicileri Sevindirdi

Hasköy’de mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklık besicileri memnun etti

Meralarda otlatma ve saman tasarrufu öne çıktı

Muş’un Hasköy ilçesinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölgede hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçede, besiciler bu durumu avantaj olarak değerlendiriyor.

Çiftçiler, hayvanlarını meralarda otlatmayı sürdürürken kış koşullarının henüz etkili olmaması maliyetleri düşürüyor. Kentte kar yağışının henüz gerçekleşmemesi, mera kullanımını kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıktı.

Hasköy’de besicilik yapan Nusret Acet, her yıl çetin geçen kışlar nedeniyle hayvanları ağılda beslemek zorunda kaldıklarını ancak bu yıl durumun farklı olduğunu belirtti. Acet, 'Bu yıl inşallah böyle geçecek. Daha hayvanlarımıza saman vermedik. Bu yıl kar kış yok. Samanın kilosunu 15 TL’ye satıyorlar. Saman satmak için bekleyenler çok. Bu kış böyle geçerse hayvanlarımıza saman vermeyiz. Geçen sene bu zamanlarda hayvanlara saman vermeye başlayalı 20 gün olmuştu ama bu yıl koyunlarımıza şimdiye kadar saman vermedik. Yani bu yıl 20 gündür samandan tasarruf ediyoruz' dedi.

Uzun vadede hava koşullarındaki farklılıkların üretim maliyetleri ve mera yönetimi üzerinde etkileri olabileceği belirtilirken, besiciler şimdilik mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklardan memnun görünüyor.

