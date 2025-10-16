Hatay Belen'de 1154 Afet Konutu ve Ticaret Merkezi İnşası Sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından başlatılan konut ve ticaret merkezi inşaatı hızla devam ediyor. Proje, bölge halkına sağlam ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Proje Detayları

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Halilbey Mahallesi'nde inşa edilen projede 1154 afet konutu ile 4 dükkanlı ticaret merkezi yer alıyor. Bölgede ayrıca cami yapımı ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Hedef ve Yerinde İnceleme

Projenin tamamlanmasının ardından, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşlara konforlu ve güvenli yaşam alanları sunulması amaçlanıyor. Vali Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat ve altyapı çalışmaları planlandığı şekilde sürdükçe, bölgenin yeniden toparlanması ve vatandaşların yaralarının sarılması için önemli bir adım daha atılmış olacak.

