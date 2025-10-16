Hatay Belen'de 1154 Afet Konutu ve Ticaret Merkezi İnşası Sürüyor

Hatay Belen'de 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Halilbey Mahallesi'nde 1154 afet konutu ve 4 dükkanlı ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:50
Hatay Belen'de 1154 Afet Konutu ve Ticaret Merkezi İnşası Sürüyor

Hatay Belen'de 1154 Afet Konutu ve Ticaret Merkezi İnşası Sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından başlatılan konut ve ticaret merkezi inşaatı hızla devam ediyor. Proje, bölge halkına sağlam ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Proje Detayları

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Halilbey Mahallesi'nde inşa edilen projede 1154 afet konutu ile 4 dükkanlı ticaret merkezi yer alıyor. Bölgede ayrıca cami yapımı ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Hedef ve Yerinde İnceleme

Projenin tamamlanmasının ardından, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşlara konforlu ve güvenli yaşam alanları sunulması amaçlanıyor. Vali Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat ve altyapı çalışmaları planlandığı şekilde sürdükçe, bölgenin yeniden toparlanması ve vatandaşların yaralarının sarılması için önemli bir adım daha atılmış olacak.

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1154 afet konutu...

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1154 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1154 afet konutu...

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
3
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
4
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
5
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
6
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?