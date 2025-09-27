Hatay'da 50 Depremzede Çifte Toplu Düğün ve Çeyiz Desteği

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 50 çift için Hatay Valiliği öncülüğünde toplu düğün projesi başlatıldı. Projeye Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay ve Konya İl Müftülükleri, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneği destek veriyor.

Tanıtım toplantısı ve amaç

Projenin tanıtım toplantısı Hatay İl Müftülüğü binasında gerçekleştirildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayalleri yıkılan gençlerin evlenmesine vesile olmak istediklerini söyledi.

Samimiyet ve gayretle yola çıkılan bu kutlu evlilik projesinde, 50 nişanlı depremzede çiftimizin evlilik yolunda ilk adımlarını atmalarına destek olacağız. Bu büyük projeyle yalnızca birer düğün değil umut ve huzur dolu, bereketli yuvalar kuracağız inşallah.

Topçu, kentte 2 yıl önce de 100 nişanlı çifte toplu düğün ve çeyiz desteği verdiklerini belirtti ve projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başvuru süreci ve kriterler

Başvurular 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurular Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesine yapılacak olup, değerlendirmeler Türkiye Diyanet Vakfı kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Çiftlerde aranan şartlar: 18-40 yaş arasında olmak, ilk evliliğini yapıyor olmak, mal varlığı ve aracı bulunmamak, vergi mükellefi olmamak.

Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir gayenin aile kurumunu korumak, gençlerin yaralarını sarmak ve geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu vurguladı.