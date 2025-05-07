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Hatay'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş açan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:15
Hatay'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş eden zanlıları yakalamak amacıyla bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde ruhsatsız 3 tabanca, 3 av tüfeği, 16 fişek, 3 kasatur ve 1 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 16 fişek, 3 kasatura ile 1 kılıç ele geçirildi.

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