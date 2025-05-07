Hatay'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş eden zanlıları yakalamak amacıyla bir operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde ruhsatsız 3 tabanca, 3 av tüfeği, 16 fişek, 3 kasatur ve 1 kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 16 fişek, 3 kasatura ile 1 kılıç ele geçirildi.