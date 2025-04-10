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Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:15
Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol İlçesinde Kaza Acı Sonuçlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tahsin Selli yönetimindeki 31 ABT 327 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 41 AEC 535 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Selli'nin kullandığı otomobil şarampole düştü.

Kaza sonucunda, sürücü Tahsin Selli ile beraberindeki Seyfullah H., Murat D. ve Vakkas K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine ambulans ve otoyol jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tahsin Selli yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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