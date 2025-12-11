DOLAR
Hatay'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Kaskla Hayatta Kaldı

Hatay Dörtyol'da otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü köprücük kemiği kırığı ve sıyrıklarla kurtuldu; kaskın hayatını kurtardığını söyledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:36
Kaza ve Yaralanma

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, O.K.'nın (17) kullandığı motosikletin bir otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

O.K. hastaneye kaldırıldı; yapılan tetkiklerde köprücük kemiğinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar olduğu tespit edildi. Genç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaskın Rolü ve Sosyal Medya Tepkisi

O.K. kaskının darbeyi emdiğini belirterek, sosyal medyada paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Beni hayata döndüren bu kask. Polisler hakikaten doğruyu söylüyormuş. Kaskın haline bak, bu darbe doğrudan benim kafama gelseydi ben beyin kanaması geçirirdim. Polisler kask konusunda sonuna kadar haklıymış. Bunun da vizörü olmasaydı gözüme parça gelirdi. Buradan bütün ağabeylerime ve kardeşlerime kasklarınızı takın demek istiyorum. Sadece köprücük kemiği ve sıyrıklıkla atlattım".

O.K.'nin "Beni hayata döndüren bu kask" sözleri ve videodaki görüntüler kısa sürede ilgi gördü, kask kullanımının önemine dikkat çekti.

Yetkililerin uyarısına uyulması ve kask kullanımının hayati olduğuna dair mesaj, bu olayla yeniden vurgulanmış oldu.

