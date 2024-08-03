Hatay'da Otomobil Devrildi: Bir Ölü, Bir Yaralı

Hatay'da Dereye Devrilen Otomobil Kazası

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan trajik bir kaza sonucunda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

44 yaşındaki Mehmet Ulusoy'un kullandığı 80 AD 335 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrildi. Olay yerine intikal eden jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, hemen müdahaleye başladı.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Ulusoy'u ve yolcu konumundaki Ömer S. adlı kişiyi yaralı olarak kurtardı. Ancak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Mehmet Ulusoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömer S. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine Jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine Jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.