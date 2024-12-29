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Hatay'da Ruhsatsız Silah Bulunan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca bulunduran kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 21:10
Hatay'da Ruhsatsız Silah Bulunan Şahıs Tutuklandı

İskenderun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Barıştepe Mahallesi'nde çıkan bir kavgaya yönelik yapılan polis operasyonunda, evinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan bir şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreslerde yaptıkları çalışmanın ardından, özel harekat polislerinin desteğiyle bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.Ö., Ş.B. ve K.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonun ardından Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden K.T.'nin evinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer iki şahıs ise serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan kişi tutuklandı.

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