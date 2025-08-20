DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,7 0,01%
ALTIN
4.375,65 -0,08%
BITCOIN
4.651.042,76 -0,17%

Hatay'da sınır güvenliği güçlendi: 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmette

Hatay'da sınır güvenliğini güçlendirmek için 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmete alındı; Vali Mustafa Masatlı düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:49
Hatay'da sınır güvenliği güçlendi: 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmette

Hatay'da sınır güvenliği güçlendi: 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmette

Vali Mustafa Masatlı: "Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla, titizlikle devam edecek"

Hatay'da sınır güvenliğini artırmaya yönelik olarak 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmete alındı. Teslim töreni, İl Göç İdaresi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, kentin sınır şehri olması nedeniyle daha önce 5 mobil göç hizmet aracı bulunduğunu hatırlattı. Masatlı, "Bugün inşallah 2 mobil göç hizmet aracımız ve 7 dronumuzu hizmete almış olacağız. Bu araçlarımızı hizmete alarak düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla, titizlikle devam edecek" dedi.

Masatlı, yeni araçların özellikle düzensiz göçle mücadelenin yoğun olduğu noktalarda konuşlandırılacağını, 7 dronun ise sınır hattında etkin şekilde kullanılacağını belirtti. Ayrıca yeni mobil göç hizmet araçlarıyla günlük 800 kişinin sorgulama işleminin yapılacağı ifade edildi.

Vali Masatlı, yeni araçların şehre hayırlı olmasını dileyerek, şehrin imarı, ihyası ve donanımı için destek verenlere teşekkür etti: "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek olan bakanlara teşekkür ediyorum."

Tören kapsamında katılımcılar dron uçuşunu izledi ve mobil göç hizmet aracını inceledi.

Hatay'da sınır güvenliğinin daha etkin sağlanması amacıyla 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmete...

Hatay'da sınır güvenliğinin daha etkin sağlanması amacıyla 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmete alındı.

Hatay'da sınır güvenliğinin daha etkin sağlanması amacıyla 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmete...

İLGİLİ HABERLER

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
3
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
4
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
5
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı
7
Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek