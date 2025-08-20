Hatay'da sınır güvenliği güçlendi: 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmette

Vali Mustafa Masatlı: "Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla, titizlikle devam edecek"

Hatay'da sınır güvenliğini artırmaya yönelik olarak 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmete alındı. Teslim töreni, İl Göç İdaresi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, kentin sınır şehri olması nedeniyle daha önce 5 mobil göç hizmet aracı bulunduğunu hatırlattı. Masatlı, "Bugün inşallah 2 mobil göç hizmet aracımız ve 7 dronumuzu hizmete almış olacağız. Bu araçlarımızı hizmete alarak düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla, titizlikle devam edecek" dedi.

Masatlı, yeni araçların özellikle düzensiz göçle mücadelenin yoğun olduğu noktalarda konuşlandırılacağını, 7 dronun ise sınır hattında etkin şekilde kullanılacağını belirtti. Ayrıca yeni mobil göç hizmet araçlarıyla günlük 800 kişinin sorgulama işleminin yapılacağı ifade edildi.

Vali Masatlı, yeni araçların şehre hayırlı olmasını dileyerek, şehrin imarı, ihyası ve donanımı için destek verenlere teşekkür etti: "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek olan bakanlara teşekkür ediyorum."

Tören kapsamında katılımcılar dron uçuşunu izledi ve mobil göç hizmet aracını inceledi.

