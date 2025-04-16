Hatay'da Yaralı Leylek Kurtarıldı ve Tedavi Ediliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaralı bir leylek ele geçirildi. Leylek, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı müdahale ile tedavi altına alındı.

Cebike Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, varışlarının ardından leyleğin kanadından yaralandığını ve bu nedenle uçamadığını tespit etti.

Zarar gören bu kuş, ekipler tarafından Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne götürülerek tedavi edilmek üzere teslim edildi. Leyleğin tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.