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Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede

Hatay'da anne ve üç çocuğunun zehirlenerek ölmesiyle ilgili bilirkişi heyeti, inceleme başlattı. 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:59
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede

Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir anne ile üç çocuğunun zehirlenerek yaşamını yitirmesi üzerine, baba ve apartmandaki 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayın ardından, yetkililer tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti, olayın gerçekleştiği siteyi ve binalarını incelemek üzere bölgeye gitti.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, olaya dair kapsamlı bir araştırma başlattı. Ekip, mühendislerden oluşan bir grup ile birlikte inceleme gerçekleştirdi. Heyet, yaşanan bu talihsiz olayın sebeplerini belirlemek amacıyla özellikle apartmanın altyapısını ve zehirlenme sebebi olabilecek tüm unsurları kontrol etmektedir.

Olayın geçmişine dönmek gerekirse, Kökçü ailesinden dün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Jandarma eşliğinde daireye giren sağlık ekipleri, anne Kader Kökçü (35) ve çocuklarının hayatlarını kaybettiğini belirlemişti. Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile birlikte apartmanda diğer dairelerde bulunan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştır. Tedavi gören 21 kişiden 17'si taburcu edilmiştir.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ailenin zehirlendiği ifade edilirken, kesin zehirlenme sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı kaydedildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, apartmana doğal gaz sağlayan firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve bir tesisatçı gözaltına alınmıştır.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ve apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olayın yaşandığı sitede bulunan binalarda bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ve apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olayın yaşandığı sitede bulunan binalarda bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

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