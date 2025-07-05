Hatay'daki Alev Savaşçıları Yangına Karşı Mücadele Ediyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplere zorlu bir mücadele süreci başlattı. Dün çıkan ve bugün kısmen kontrol altına alınan yangında görevli orman ekipleri, gece gündüz demeden alevlerle mücadele ediyor.

Kırmızıburun mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler, hem karadan hem de havadan yangına müdahale ediyor. Yangın, yoğun çabalarla kısmen kontrol altına alınmış durumda.

“Alev savaşçıları”, dünden itibaren yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gece ve gündüz görev yapan ekipler, aşırı sıcak ve zorlu şartlar altında ateşi söndürmek için mücadele verirken, kimi zaman alevlerin arasında kalan ekip üyeleri ölümle burun buruna geliyor.

Metin Şan'dan Anlamlı Açıklamalar

Adana'daki Karaisalı Orman İşletme Şefliği'nde görevli 57 yaşındaki Metin Şan, yangın bölgesine ulaştıklarında alevlerin yola kadar geldiğini belirterek, “İnanın iki dakika arayla yanmaktan kurtulduk” dedi. Yangının milli bir servet olduğunu vurgulayan Şan, “Vatanımız, milletimiz, çocuklarımız, geleceğimiz ve doğanın yeşil kalması için gücümüzün yettiği kadar mücadele ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Şan, 35 yılı aşkın bir süredir orman teşkilatında görevde olduğunu ve işini severek yaptığını ifade etti. “Emekliliğim gelmiş ama çalışmayı düşünüyorum çünkü vatanım, milletim, kendim ve çocuklarım için çalışacağım,” diyerek görevine duyduğu bağlılığı gösterdi.

Mehmet Köylü'den Önemli Mesajlar

Diğer bir orman işçisi olan 37 yaşındaki Mehmet Köylü, yangının tamamen kontrol altına alınması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Son dört gündür sürekli yangınlara gittiğini belirten Köylü, “Yeşillik bizim vatanımız, toprağımız, bunlara sahip çıkmamız lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Köylü, “İşimizi severek yapıyoruz, yeşilin de yok olmasını istemiyoruz. İnsanlarımızın duyarlı olmasını, dikkat etmelerini istiyorum,” diyerek halkın bu konuda daha bilinçli olmasının altını çizdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangında görevli orman ekipleri, "yeşil vatan" için gece gündüz demeden amansız bir mücadele veriyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangında görevli orman ekipleri, "yeşil vatan" için gece gündüz demeden amansız bir mücadele veriyor.