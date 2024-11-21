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Hatay'daki Barınma Gemisi Yalova'da Bakıma Alındı

Hatay'da depremzedelere hizmet veren Süheyla Sultan Gemisi bakıma alındı. Gemi, Yalova'da onarım sürecine girdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:50
Hatay'daki Barınma Gemisi Yalova'da Bakıma Alındı

Hatay'daki Barınma Gemisi Yalova'da Bakıma Alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, bakım ve onarım için Yalova'ya götürüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Karadeniz Holding tarafından İskenderun'a gönderilen gemi, 2023 yılının mart ayından itibaren bölgede hayat kurtarıcı bir rol üstlendi. Yatak, poliklinik, restoran ve oyun alanlarıyla donatılan gemi, 14 bin kişiye hizmet verdi.

Altınova ilçesine transfer edilen yaşam gemisi, Tersaneler Bölgesi'nde bakım ve onarıma alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, gemi, yaşanabilecek yeni afetlerde hızlı bir şekilde kullanılmak üzere Yalova'da hazır bekletilecektir.

Proje Koordinatöründen Açıklamalar

Lifeship Proje Koordinatörü Umut Çevik, gazetecilere verdiği bilgide, Süheyla Sultan Gemisi’nin 4 yıl önce afet bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlandığını ifade etti.

Çevik, "İskenderun Limanı'nda aynı anda 2 bin kişiye çeşitli hizmetler sunduk. Gemimiz, kalıcı barınma alanlarının inşasıyla işlevini tamamlamıştır. Bunun üzerine gemi, 11 Kasım itibarıyla İskenderun Limanı'ndan ayrılarak bakım için Yalova'ya geldi," dedi.

Çevik ayrıca, "1-2 haftalık bakım onarım sürecinin ardından gemimiz yeni görevleri için burada bekleyecek," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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