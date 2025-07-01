Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine de sıçramış durumda. Ekipler, yangına karadan müdahale ederek gece boyunca çalışmalara devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopterinin de devreye girmesiyle mücadele daha da hız kazandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve tedbir amacıyla 3 mahalle boşaltıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.