Hatay Dörtyol'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Ekiplerin karadan yangına müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katılarak yangının kontrol altına alınması için destek vermeye başladı.

Yangın nedeniyle 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edildi ve ekiplerin yoğun gayretleriyle yangının büyümesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.