Hatay Erzin'de Polise Mukavemet: 8 Zanlı Tutuklandı

Mahmutlu Mahallesi'nde firari hükümlünün yakalanması sırasında arbede

Hatay'ın Erzin ilçesinde, firari hükümlü K.S'nin yakalanması sırasında polise mukavemet gösteren 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos tarihinde, 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü K.S'nin Mahmutlu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti ve adrese baskın düzenledi.

Baskını gören K.S kaçmaya çalışırken, yakınlarından bazı kişilerin de polise mukavemet ettiği ve taş attığı belirtildi.

Olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı, ayrıca 2 polis aracı zarar gördü.

Hükümlü K.S ile olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polise mukavemet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

K.S ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.