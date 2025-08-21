Hatay Hassa'da 622 Afet Konutu İnşa Ediliyor

Çalışmalar Akbez ve Aktepe'de sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 622 afet konutunun inşası devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Akbez ve Aktepe mahallelerinde 622 afet konutu inşa ediliyor. Bölgede altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi de yürütülüyor.

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Masatlı, sağlam ve güvenli yapıların deprem gerçeğine karşı en güçlü önlem olduğunu, bunun vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

