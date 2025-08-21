DOLAR
Hatay Hassa'da 622 Afet Konutu İnşa Ediliyor

Hatay Hassa'da Toplu Konut İdaresi tarafından Akbez ve Aktepe mahallelerinde 622 afet konutunun yapımı sürüyor; altyapı ve çevre düzenlemesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:52
Çalışmalar Akbez ve Aktepe'de sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 622 afet konutunun inşası devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Akbez ve Aktepe mahallelerinde 622 afet konutu inşa ediliyor. Bölgede altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi de yürütülüyor.

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Masatlı, sağlam ve güvenli yapıların deprem gerçeğine karşı en güçlü önlem olduğunu, bunun vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

