Hatay İskenderun'da Kaza: Otomobil Yayalara Çarptı — 3 Ölü, 3 Yaralı

İskenderun'da kontrolden çıkan 38 RS 013 plakalı otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:18
Güncelleme: Ölenlerin isimleri ve kazanın güvenlik kamerası görüntüsü eklendi.

Olay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Sürücü Neslişah K (25) yönetimindeki 38 RS 013 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıktı ve kaldırımda yürüyen dört kişiye çarparak devrildi.

Ölü ve Yaralılar

Kazada kaldırımı kullanan İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti. Olayda yaya Mahmut M. (27) ile otomobilde bulunan sürücü Neslişah K. ve yanındaki Berfin Y. (24) yaralandı.

Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edilen üç yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Müdahale ve Görüntüler

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler olay yerinde durumu belgeledi.

