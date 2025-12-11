DOLAR
Hatay Kırıkhan'da Motosikletle Akrobatik Harete 21 Bin 837 TL Ceza

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosikletle akrobatik hareket yapan M.K.K.'ya 26 Kasım 2025'te çeşitli ihlallerden toplam 21 Bin 837 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:39
Güvenliği tehlikeye atan sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, kasksızlık ve akrobasi nedeniyle işlem

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım 2025 tarihinde saat 21.45 civarında Kırıkhan Çevreyolu üzerinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak genel trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüyü tespit etti.

Yapılan incelemede şahsın M.K.K. olduğu belirlendi. Sürücünün davranışının hem kendi hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı bildirildi.

Şahsa, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve akrobatik hareketler yapmak maddelerinden işlem yapılarak toplam 21 Bin 837 TL idari para cezası uygulandı.

