Hatay Payas'ta Kuyumcuya Silahlı Yağma Girişimi: 3 Şüpheli Tutuklandı

İş yeri sahibinin direnişi ve güvenlik kamerası kaydı soruşturmayı derinleştiriyor

Hatay'ın Payas ilçesinde, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 23 Ağustos'ta düzenlenen silahlı yağma girişimiyle ilgili soruşturma sürdürüyor.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda iş yeri sahibi H.K'nin bıçakla karşı koyması sonucu şüphelilerin altın ve paraları alamadan kaçtığını tespit etti.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, 2'si kasklı 1'i maskeli üç şüpheli görüldü. Yapılan çalışmayla adreslerine operasyon düzenlenen zanlılar T.Y.I, S.E. ve A.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yağmaya teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olay anına ait görüntülerin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

