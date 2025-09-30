Hatay Tell Kurdu Höyük'te 7 Bin Yıllık İnsan Ayak İzleri Bulundu

Ubeyd Dönemi'ne tarihlenen izler 21 Ağustos 2025'te gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Reyhanlı Karahüyük'teki Tell Kurdu Höyük kazılarında, Milattan önce 5200'e tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildiğini açıkladı.

Ersoy sosyal medya paylaşımında, Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımların yeniden gün yüzüne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Milattan önce 5200'e, Ubeyd Dönemi'ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye'nin tarihi mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos 2025'te 8564 açmasında yürütülen çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi.

Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında sayılan bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

