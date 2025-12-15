DOLAR
Hatay Valiliği: Antakya'da 4.2'lik Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi

Hatay Valiliği, Antakya'da saat 12.20'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:47
Olayın Detayları

Hatay Valiliği, kent merkezinde hissedilen depremle ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

AFAD verilerine göre saat 12.20 sıralarında Hatay’ın Antakya ilçesinde, 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşadı; ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi.

Valilikten Açıklama

Valilik açıklamasında, "Hatay Antakya ilçesinde 4.2 Mw büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

