Hattat Kadir Sakoğlu'nun "Aile Hüsn-i Hat" Sergisi Gelirleri Gazze'ye Bağışlanacak

Hattat Kadir Sakoğlu ve öğrencilerinin hazırladığı "Aile Hüsn-i Hat" sergisi, YTB Sergi Salonu'nda açıldı; gelirleri Gazze'ye bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 20:06
YTB Sergi Salonu'nda aile temalı hüsnühat eserleri sergileniyor

Hattat Kadir Sakoğlu ve öğrencilerinin hazırladığı "Aile Hüsn-i Hat" sergisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gölbaşı Kültür ve Sanat Merkezi iş birliğiyle YTB Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Sergiden elde edilecek gelirler Gazze'ye bağışlanacak.

Sergide, aile temasını işleyen ayetler, hadisler ve güzel sözlerden oluşturulmuş hat eserleri yer alıyor; amaç ailenin önemini sanat aracılığıyla vurgulamak. Hattat Kadir Sakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesini değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Aile konusunun ve aile değerlerinin önemini hepimiz zaten çok iyi biliyoruz. Bunu sanatımızla birleştirerek topluma güzel bir şeyler sunmak istedik. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler ve kelam-ı kibarlar seçerek 25 öğrencimizle 29 eser hazırladık. 6 ay kadar süren bu çalışmanın sonucunda bu güzel eserleri sunma fırsatını bulduk."

Sakoğlu, bağış niyetini şöyle açıkladı: "Filistin'deki kardeşlerimizi ailemizin birer parçası gibi düşündüğümüz için sergiden elde edilecek geliri onlarla paylaşmayı düşündük, karınca misali faydamız olursa onlara göndermeyi planlıyoruz. Ankara'da hat sanatını bu kapsamda yapmaya gayret edeceğiz."

Hattatın öğrencilerinden Gökhan Çakır ise 10 yıldır hat sanatıyla uğraştığını, modern ve klasik yaklaşımları birleştirerek eserler ortaya koyduğunu söyledi. Sergideki eserinde anne ve babaya merhamet konularını işleyen İsra Suresi ayetlerini ele aldığını belirten Çakır, "Aile sergisi yapıyoruz, Müslümanlar da büyük bir aile. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirin bir kısmını da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak noktasında bir karar aldık." dedi.

Sergi, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

