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Hava Kirliliği Meme Kanseri Riskini Artırıyor

Araştırmalar hava kirliliği ile meme kanseri arasında bağlantı kuruyor. Hava kalitesi, sağlık üzerindeki etkileriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:40
Hava Kirliliği Meme Kanseri Riskini Artırıyor

Meme Kanseri ve Hava Kirliliği İlişkisi

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, hava kirliliğinin meme kanseri vakalarında artışa neden olduğu ortaya kondu. PM2,5 konsantrasyonlarındaki her metreküpte 10 mikrogram artış, meme kanserine yakalanma riskini yüzde 28 artırıyor.

Farkındalık Ayı: Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı

Her yıl Ekim ayında kutlanan Meme Kanseri Farkındalık Ayı, farkındalığı artırmak ve hastalara destek sağlamak amacı taşırken, bu yılki tema "Hiç kimse meme kanseriyle tek başına yüzleşmemeli" olarak belirlendi.

Kanser İstatistikleri

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 2022 yılında yaklaşık 20 milyon kanser vakası tespit etti. Meme kanseri, toplam vakaların %11,6sını oluşturarak 2,3 milyon yeni vakayla ikinci sırayı aldı.

Çevresel Risk Faktörleri

IARC'nin tahminlerine göre, 2050'ye kadar 35 milyondan fazla yeni kanser vakası öngörülüyor. Tütün ve alkol kullanımının yanı sıra hava kirliliği de önemli bir risk faktörü.

Çalışma ve Bulgular

Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu (EORTC) tarafından yürütülen çalışma, 1990-2011 yılları arasında meme kanserine yakalanan 2.491 kadın ile kanser teşhisi almayan 2.984 kadının verilerini karşılaştırdı. Bu araştırma, hava kirliliğine maruz kalmanın meme kanseri riskini artırdığı sonucuna varmıştır.

Hava Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. "PM2,5 ve PM10 gibi ince partiküller, akciğerlere kadar ulaşarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor" diyor.

Bağışıklık ve Kanser Riski

Uzun süreli hava kirliliği maruziyetinin bağışıklık sistemini zayıflattığı ve kanser riskini artırdığı belirtiliyor. Özdoğan, "PM2,5’in hormon dengesizliklerine yol açarak özellikle menopoz öncesi dönemde meme kanseri riskini artırabileceğini" vurguluyor.

Sonuç

Uzmanlar, hava kirliliğinin azaltılmasının, meme kanseri gibi kanser türlerinin önlenmesinde önemli bir halk sağlığı önceliği olduğunu belirtmektedir.

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