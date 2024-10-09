Hava Kirliliği Meme Kanseri Riskini Artırıyor

Meme Kanseri ve Hava Kirliliği İlişkisi

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, hava kirliliğinin meme kanseri vakalarında artışa neden olduğu ortaya kondu. PM2,5 konsantrasyonlarındaki her metreküpte 10 mikrogram artış, meme kanserine yakalanma riskini yüzde 28 artırıyor.

Farkındalık Ayı: Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı

Her yıl Ekim ayında kutlanan Meme Kanseri Farkındalık Ayı, farkındalığı artırmak ve hastalara destek sağlamak amacı taşırken, bu yılki tema "Hiç kimse meme kanseriyle tek başına yüzleşmemeli" olarak belirlendi.

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