Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Pakistan'da: Üs ve Akademi Ziyareti

Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 3-4 Eylül'de Pakistan'da üst düzey görüşmeler yaptı ve Nur Khan Üssü ile Asghar Khan Akademisi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:54
Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Pakistan'da: Üs ve Akademi Ziyareti

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Pakistan'da temaslarda bulundu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 3-4 Eylül tarihlerinde Pakistan'da bir dizi resmi temas gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin bilgi, Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından paylaşıldı.

Görüşmeler

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile ikili görüşmeler yaptı.

Üs ve akademi ziyaretleri

Daha sonra Nur Khan Hava Üssü ve Asghar Khan Hava Akademisi bünyesindeki Hava Savunma Akademisi ile Karakter Liderlik Merkezi'ni ziyaret eden Kadıoğlu, burada eğitim gören Türk Hava Kuvvetleri personeli ile bir araya geldi.

Paylaşımda ziyaretin fotoğrafları da yer aldı.

