HAVELSAN ve KKB'den Stratejik İşbirliği: MAIN ve Kloudeks ile Yerli Bulutta Finans Çözümleri

HAVELSAN'ın MAIN Yapay Zeka Platformu, KKB'nin Kloudeks bulutu üzerinden finans sektörüne yerli ve güvenli hizmetler sunacak.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 12:13
HAVELSAN ile finansal sistemin bilgi paylaşım merkezi Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasında stratejik bir teknoloji işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği, yapay zeka ve güvenli bulut hizmetlerini finans sektörüne entegre etmeyi hedefliyor.

İşbirliği kapsamı

Protokol çerçevesinde, HAVELSAN'ın geliştirdiği MAIN Yapay Zeka Platformu başta olmak üzere çeşitli yazılım ve teknoloji çözümleri, Kredi Kayıt Bürosu'nun yerli ve güvenli bulut altyapısı Kloudeks üzerinden kurumlara hizmet olarak sunulacak.

Kloudeks, KKB'nin TIER IV sertifikalı, yüksek güvenlikli veri merkezinde hayata geçirilmiş olup; HAVELSAN'ın yapay zeka, iş zekası, veri tabanı, kurumsal kaynak yönetimi, siber güvenlik ve DevOps çözümleriyle entegre şekilde çalışacak.

Tören ve yetkililerin açıklamaları

İşbirliği protokolü, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen törende, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin tarafından imzalandı.

Gökhan Şahin şu ifadeleri kullandı: "Veri güvenliği, yüksek erişilebilirlik ve en iyi uygulama prensipleriyle geliştirdiğimiz Kloudeks ile işletmelere yerli ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı sunuyoruz. HAVELSAN ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, yapay zekadan siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede hizmetleri uçtan uca sunacağız. Kloudeks, tüm verileri Türkiye sınırları içinde tutarken, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandıran bir güven platformu olacak."

Mehmet Akif Nacar ise işbirliğinin finans sektöründe veri güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Üretken yapay zeka platformumuz MAIN başta olmak üzere, verilerin güvenli şekilde üretilmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemlerimizi Kloudeks'in güvenli bulut altyapısında finans sektörüne sunacağız. HAVELSAN'ın 43 yıllık tecrübesiyle geliştirdiği askeri güvenlik yazılımlarının finans sektöründe de önemli bir referans olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nacar, işbirliğinin bankacılık ve finans sektöründe yerli teknolojilerin kullanımını artıracağını, HAVELSAN'ın ülke içi veri üretimi ve korunmasına yönelik çözüm geliştirme vizyonunun bu anlaşmayla güçlendiğini vurguladı.

Kurum hakkında

KBB, 1995 yılında 9 bankanın ortaklığıyla kuruldu. 30 yıllık deneyimiyle finans sektörüne güvenli veri paylaşımı, dijital dönüşüm ve AR-GE desteği sağlayan KBB, 200'ün üzerinde üyeye hizmet veriyor.

Kloudeks, KKB tarafından geliştirilen yerli ve güvenli bulut hizmetleri markası olarak öne çıkıyor; özellikle bilgi sistemleri ve veri gizliliği gereksinimleri yüksek sektörler için tasarlanmış entegre çözümler sunuyor.

HAVELSAN'ın geliştirdiği MAIN Yapay Zeka Platformu, KKB'nin yerli ve güvenli bulut altyapısı...

