Hawaii'de Kilauea Yanardağı'ndaki Hareketlilik Devam Ediyor

Kilauea Yanardağı'ndaki Süregelen Hareketlilik

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Kilauea Yanardağı'nda geçen hafta itibarıyla başlayan hareketlilik, artarak devam ediyor. Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta başlayan aktivitenin halen sürdüğü bildirildi.

Lav Püskürtmeleri ve Dumanlar

Açıklamaya göre, yanardağ 26 Aralık'ta yerel saatle 13.30'da 7. kez lav püskürttü ve bu sıçrayan lavlar 40 metreye kadar yükseldi. Bu olay sırasında gökyüzünde yoğun duman bulutları oluştu.

Güvenlik Uyarıları

Yetkililer, Kilauea'nın da yer aldığı ulusal parkta ziyaretçilerin güvenlik amacıyla kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. 1983 yılından beri aktif patlamalar yaşayan Kilauea, hem meraklıların hem de bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.